Lions Salemi a sostegno del Banco Farmaceutico

Il Lions Club Salemi Valle del Belice, presieduto dall’Avv. Pasquale Perricone, dal 4 al 10 febbraio 2020 sosterrà l’iniziativa benefica “Banco Farmaceutico” attraverso la Farmacia Vita Spina di Salemi (TP): i medicinali raccolti saranno destinati alla Caritas di Salemi.

Nel 2020, in occasione dei 20 anni di Banco Farmaceutico, la Giornata di Raccolta del Farmaco durerà un’intera settimana, dal 4 al 10 febbraio.

In questi giorni, sarà possibile acquistare un medicinale da banco in una delle oltre 5.000 farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all’iniziativa (riconoscibili dal fatto che espongono la locandina della GRF).

I medicinali raccolti saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche.

La Giornata è resa possibile da quasi 24mila volontari che fanno il turno in farmacia









