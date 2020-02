“La ricetta della Domenica” – La Pavlova, il dolce di meringa tra croccantezza e morbidezza

La Pavlova è un dolce tipico australiano e della Nuova Zelanda. Seconda una tesi più accreditata, la torta fu così chiamata da uno chef di un hotel di Wellington in onore della ballerina russa Anna Pavlova. La Pavlova cake è costituita da una base di meringa croccante e morbida all’interno e una copertura di panna e frutta.

Ingredienti per la meringa:

3 albumi

1 cucchiaino di succo di limone

180 gr. di zucchero

15 di amido di maisa

Ingredienti farcitura:

200 gr di formaggio spalmabile

200 ml di panna zuccherata

Ingredienti topping:

Frutti di bosco qb

1/2 succo di limone

3 cucchiai di zucchero

Procedimento:

Per iniziare unire il succo di limone agli albumi e, con uno sbattitore, montare a neve. Una volta che la consistenza sia diventata spumosa, continuare aggiungendo poco alla volta lo zucchero e, per ultimo, l’amido di mais. Nel frattempo, una volta acceso il forno a 110° in …









