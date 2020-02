Incandela e Scala i coordinatori di Italia Viva in provincia di Trapani

Si è conclusa l’assemblea nazionale di Italia Viva.

Due giorni intensi che hanno visto arrivare a Roma tanti amministratori e tesserati del Paese, Matteo Renzi ha elencato le priorità emergenziali dell’Italia, non più prorogabile l’attuazione del Piano shock che verrà presentato in queste settimane.

La squadra c’è, non si mette in discussione l’attuale alleanza con il governo nonostante le criticità che riguardano anche la prescrizione.

Saranno sei i camper di Italia Viva che gireranno tutta l’Italia, lo ha chiarito molto bene Ettore Rosato, coordinatore nazionale insieme alla Ministra Teresa Bellanova: i coordinatori dei territori saranno non comandanti ma cirenei, non dovrà mai mancare il collante con la gente, con i cittadini, un dialogo che è stato finora strozzato.

E nella giornata di domenica sono stati ufficializzati i coordinatori dei vari territori, per









