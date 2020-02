In Sicilia i delitti aumentano in maniera allarmante

Aumetano i delitti in Sicilia. Sono allarmanti i dati riguardo al numero di reati e delitti che emergono dalla relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Più 433 per cento, un dato statistico, che nasconde però la crescita agghiacciante – e la più alta tra tutti i reati analizzati – del numero degli omicidi di cui restano vittime delle donne.

Nel distretto giudiziario della Corte d’Appello di Palermo (che comprende anche i tribunali di Termini Imerese, Trapani, Marsala, Agrigento e Sciacca), nel periodo tra il primo luglio del 2018 ed il 30 giugno dell’anno scorso, questi delitti sono passati da 3 a ben 16 e rappresentano quindi poco più di un quinto di tutti gli omicidi consumati (che sono stati in tutto 75). Ed aumenta, come detto, esponenzialmente la violenza sulle donne con otto casi nel 2019 e già tre nel 2020.









