Il Tar rigetta il ricorso di Raineri, Curiale rimane consigliere comunale

Non cambierà la geografia del consiglio comunale di Castelvetrano poiché Il T.A.R. Sicilia Palermo ha rigettato il ricorso presentato da Gaspare Raineri che in prima battuta sembrava fosse stato eletto come più votato dalla lista Legalmente per poi essere escluso. La storia ve la raccontammo per primi nel giugno dello scorso anno e la potrete rileggere qui:



A queste osservazioni aveva fatto ricorso il consigliere Curiale, ed il Tar , in aderenza alle tesi dell’Avvocato Salvatore Giacalone del Foro di Marsala, difensore del Consigliere Giuseppe Curiale, ha rigettato il ricorso proposto da Ranieri che contestava i risultati elettorali relativamente all’attribuzione dei seggi. Per le consultazioni elettorali dello scorso mese di aprile, Curiale era candidato nella lista “Obiettivo Città” (Calogero Martire sindaco) mentre Ranieri era candidati nella lista “Legalmente” (Antonino Giaramita sindaco).

Pertanto, …









