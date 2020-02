Il sovranismo beffato da un umile virus

Negli ultimi giorni se ne sono viste di cotte e di crude sul fronte sovranista. Sarà stata la sonora legnata presa in Emilia-Romagna a mandarli fuori di testa, chissà. Oppure, al contrario, l’eccitazione smodata per il distacco definitivo della Gran Bretagna dall’Unione Europea, evento che li ha fatti andare in orgasmo fino a proiettare in estatici rapimenti i loro cervelli già infiammati da favolose visioni di confini sbarrati da muraglie di cemento, fili spinati e porti difesi da mine subacquee e batterie di cannoni.

L’ordine cronologico dei deliri non è ben chiaro. Ma se non erro, la prima a dar foera de mat è stata l’immarcescibile, la rapida ed invisibile Alessandra Mussolini, che da tempo s’era come squagliata nel nulla, e all’improvviso s’è risvegliata dal letargo, e ha sentito l’imperioso dovere di dire la sua sulla persona di Liliana Segre. Col finissimo senso dell’ironia che la …









Leggi la notizia completa