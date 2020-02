Due anni fa la morte di Salvatore Roma, il ricordo della figlia

Il 2 febbraio di due anni moriva il poliziotto in pensione Salvatore Roma, rimasto vittima di un incidente stradale sulla strada statale 115 per Marinella di Selinunte. Pubblichiamo qui di seguito la lettera in suo ricordo, scritta dalla figlia Giuseppina.

Chi ha ucciso mio padre ha sterminato un’intera famiglia. È morto mio padre, ucciso da un ragazzino che la mattina del 2 febbraio 2018 sale sulla macchina, pigia il piede sull’acceleratore, percorre la strada statale 115 per Marinella di Selinunte, non rispetta i limiti di velocità. Ecco l’imprevisto: c’è una macchina e dentro c’è un uomo, è Salvatore Roma, è il mio papà, che sta per entrare nella sua casa perché deve dare un’occhiata ai suoi beni paterni, che con tanto amore custodisce e tanto ama. È l’ultimo giorno di vita di mio papà. Quel giovane alla …









