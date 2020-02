Dattilo, quota 50. Il Mazara sbanca Castellammare

Il Dattilo arriva a 50 punti. Vittoria casalinga, al “Giovanni Mancuso”, contro il Monreale: secco 2-0 e un gol per tempo che portano le firme di De Luca e Baiata, autore del gol della sicurezza nonostante l’inferiorità numerica per via del doppio giallo ad Angelo Rallo. Vetta e sei punti di vantaggio sul Canicattì (4-1 contro il Geraci). Appena fuori dalla griglia dei play off c’è il Castellammare che crolla sotto i colpi di un Mazara rinvigorito e in salute da tre turni consecutivi. Decidono Caronia, Konè e Messina nella ripresa rendono netto il successo. Perde ancora l’Alcamo che lascia tre punti al Cus Palermo; bianconeri nemmeno fortunati per il legno colpito da Ammoscato.

Le altre gare:

CEPHALEDIUM-PARMONVAL 0-4 (giocata ieri)

ORATORIO SAN CIRO E GIORGIO-DON CARLO MISILMERI 1-1

PRO FAVARA-SPORTING VALLONE 7-0

SANCATALDESE-AKRAGAS 2018 1-1

LA CLASSIFICA

