Da Trapani a “C’è posta per te”. Cerca Giovanna, amore di gioventù, vive in Via Cofano

“Cerco Giovanna, un amore di gioventù. Vive a Trapani, in Via Cofano, non la vedo da quando avevo 13 anni”. E’ stata questa la storia più divertente della puntata di “C’è posta per te” di ieri, su Canale 5.

Protagonista un anziano, Giuseppe, che cercava la sua vecchia fiamma.

E sono state ben tre le “Giovanne” cercate dalla redazione del programma. Ma nessuna si ricordava dell’uomo. Neanche l’ultima, 80 anni.

Poi, la sorpresa fuori onda: l’ultima Giovanna è quella giusta, solo che è sposata, non è più tanto interessata al suo ex amore, e anzi gli dice: “Non mi devi cercare più”.



Giuseppe, 91 anni suonati di Monreale, nel 1950 ha 20 anni e conosce Giovanna, 13 anni, di Trapani. Tra loro non succede niente, solo un tango. I due prendono strade diverse, l’uomo si sposa e rimane vedovo dopo 60 anni. Qualcuno gli dice che Giovanna di Trapani …









