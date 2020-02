Cori e applausi nonostante lo 0-3 contro il Cittadella, il Trapani ringrazia i tifosi

Nonostante la roboante sconfitta del Trapani contro il Cittadella, ieri i tifosi granata hanno continuato a supportare e incitare la squadra per tutto il corso della gara, con cori e applausi anche al termine del match. La società ha voluto così ringraziare tutta la tifoseria per la passione e l’attaccamento ai colori, attraverso una nota:

“Grazie tifosi! Un pubblico fantastico che ha voluto applaudire ed incitare i ragazzi di Mister Castori anche dopo una amara sconfitta. A loro va un ringraziamento particolare per un calore ed una compostezza che deve essere da monito a chi scende in campo, così come per la dirigenza, a dare il 110 percento per il Trapani Calcio. Un atteggiamento maturo che deve farci stringere ancora di più attorno alla squadra in questo girone di ritorno, dando il tempo ai nuovi arrivati di assimilare gli schemi dell’allenatore ed entrare, prestissimo, “in ritmo” partita.

