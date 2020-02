Controlli in macelli e strutture ricettive: 3 denunciati

Nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2020, i Carabinieri delle Stazioni di Gibellina, di Erice e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, hanno eseguito una serie di controlli che hanno condotto al deferimento in stato di libertà di 3 imprenditori ed a elevare sanzioni amministrative ed ammende per oltre 5000,00 euro.

Nello specifico, nel corso dei controlli eseguiti nell’ambito della “campagna nazionale allevamenti animali da reddito, ittici e macelli”, l’ispezione esperita presso un macello sito in Gibellina, ha portato al deferimento in stato di libertà del legale rappresentante di una società operante nel settore dell’allevamento e commercio di bestiame, poiché lo stesso è stato ritenuto responsabile di aver installato un impianto di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani. Per tali motivi, i militari operanti hanno comminato al trasgressore una ammenda pari ad euro 387,25.

