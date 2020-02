Con il 2 a 1 sullo Sporting Alcamo il Marsala Futsal centra la quarta vittoria di fila

Contro lo Sporting Alcamo, nella gara valida per la 17esima giornata del campionatodi serie C1 di calcio a cinque, il Marsala Futsal centra la quarta vittoria consecutiva e sale a quota 24 in classifica. Al Palasport di Marsala finisce 2 a 1 un match, dominato in lungo e largo dagli azzurri, rimasto in bilico fino alla fine grazie alle parate dell’estremo difensore alcamese, Orlando.

Con un goal per tempo, di Pellegrino al 26esimo, bravo ad appoggiare in rete un perfetto assist di Pizzo e con lo stesso Pizzo al 59esimo su tiro libero, il Marsala arriva allo scadere del match sul 2 a 0, incassando nel recupero, la rete del definitivo 2 a 1 a firma di Butera che risolve in mischia. Protagonista della gara è stato senza ombra di dubbio il “portierone” dello Sporting Alcamo che in almeno tre occasioni ha salvato la propria porta da goal sicuri. Per il Marsala & …









