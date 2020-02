Il Comune di Castelevetrano ha deciso, la società di trasporti “Autoservizi Salemi” dal 13 febbraio non si occuperà più del trasporto pubblico urbano e di quello scolastico. L’amministrazione lo ha comuniato alla società marsalese e nel frattempo si è attivata per assegnare il servizio ad un’altra ditta.

La ditta lilibetana continuerà a garantire le corse autorizzate dalla Regione, anche se sono previste delle riduzioni per le borgate di Marinella di Selinunte e Triscina.









