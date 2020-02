Basket, capolavoro Trapani: gli uomini di Parente annientano Monferrato e volano altissimi!

Leggendaria prestazione della Pallacanestro Trapani che si impone 52-77 a Casale Monferrato.

Trapani scende in campo con Goins, Spizzichini, Corbett, Renzi e Palermo e gioca una partita clamorosa mettendo in campo un’aggressività difensiva straordinaria. Fluidità offensiva, scelte oculate e freschezza atletica hanno spinto i granata sin dall’inizio, chiudendo sul +15 il primo periodo ed incrementando il vantaggio in maniera costante per tutto il secondo quarto, toccando anche il +26. Casale Monferrato ha una sola fiammata, segnando 9 punti consecutivi a cavallo tra il 18′ ed il 22′ minuto, portandosi dal 23-49 al 32-49. I granata di coach Parente non si scompongono per nulla e ritrovano immediatamente la via del canestro peccando solo dalla lunetta dove collezionano decisamente troppi errori. Casale Monferrato si innervosisce ma Trapani gioca da grande squadra, rimanendo concentrata e rispondendo colpo su colpo. Al 30′, sul 38-63 per i granata, la partita è virtualmente …









Leggi la notizia completa