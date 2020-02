Appello della Colombia: qualche zoo vuole gli ippopotami di Pablo Escobar? (Video)

Gli ippopotami di Pablo Escobar sono già una specie invasiva in Colombia. Questi animali, pericolosi e difficili da catturare, stanno alterando la qualità dell’acqua. Si tratta dell’ennesima eredità scomoda del narcotrafficante morto nel 1993

Pablo Escobar è morto un quarto di secolo fa eppure la Colombia fa ancora i conti con la sua eredità scomoda che non sempre ha a che vedere con il traffico di droga. Questa volta la minaccia postuma del più famoso narcotrafficante del mondo è di tipo animale: parliamo dei discendenti degli ippopotami del Re della droga che, allo stato brado, stanno mettendo a rischio l’ecosistema locale. La popolazione di ippopotami, infatti, è salita alle stelle in Colombia. I quattro ippopotami un tempo importati dal trafficante di droga colombiano Pablo Escobar hanno finito per diventare un problema per il mantenimento dell’ecosistema locale, al punto …









