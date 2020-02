Triscina, sopralluoghi della Sovrintendenza nei lotti già demoliti. E per Selinunte…

“Abbiamo a che fare con il mare e la spiaggia, è importante che il ripristino dei luoghi venga condiviso dalla soprintendenza”.

Questo il commento del sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, dopo l’incontro di lunedì scorso tra

la Cogemat, impresa che si occupa delle demolizioni delle case abusive di Triscina, ed il Comune.

Le demolizioni sono ferme da mesi e la Sovrintendenza ai beni culturali, presente all’incontro attraverso l’architetto Michele Colomba, si è resa disponibile ad effettuare una serie di sopralluoghi insieme ai responsabili comunali.

“Sono stati affrontati quegli aspetti che all’esterno ci potrebbero far percepire in contrapposizione con la Cogemat – ha continuato Alfano – Ma in realtà siamo assolutamente sulla stessa linea e vogliamo che le cose possano essere fatte al meglio, creando meno problemi ambientali possibili. Per esempio basti pensare all’eventuale presenza di …









