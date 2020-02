Tre donne uccise in due giorni in Sicilia.

Del caso di Mazara del Vallo abbiamo parlato in diversi articoli su Tp24: una 52enne, Rosalia Garofalo, è stata massacrata di botte dal marito 54enne, Vincenzo Frasillo, dopo aver sopportato per 20 anni maltrattamenti.

Ieri, a Mussomeli, un 27enne, Michele Noto, ha sparato alla compagna di 48 anni, Rosalia Mifsud, e alla figlia di lei, Monica Di Liberto, di 27 anni, uccidendole, prima di togliersi a sua volta la vita.

Ha sparato alla donna, più grande di lui di vent’anni, con la quale aveva avuto una breve relazione perchè non voleva rassegnarsi alla fine della storia, prima di compiere il duplice femminicidio e di suicidarsi.

Inizia così, dunque, con 3 donne uccise il 2020 in Sicilia.

IL CASO DI MUSSOMELI. Amava la palestra Michele Noto, il ragazzo di 27 anni che a Mussomeli, nel Nisseno, ha ucciso Rosalia









