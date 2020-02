Trapani, un supermercato della droga in casa. Arrestati marito e moglie

Marito e moglie avevano allestito in casa un vero proprio supermercato della droga, con la merce esposta in bella vista.

Marijuana, cocaina, eroina, crack. C’era di tutto nell’abitazione di due coniugi di Trapani arrestati dai Carabinieri. Si tratta di Francesco Paolo Bonanno, classe ’59, e Anna Maria Chetta, classe ’62. In casa loro i militari dell’arma hanno trovato droga di ogni tipo, 3450 euro in contanti e due bilancini. Ecco i dettagli nella nota.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, a conclusione di specifico servizio straordinario di controllo del territorio, con l’ausilio di una unità cinofila del Comando Stazione Carabinieri A.M. di Trapani – Birgi, finalizzato al contrasto e repressione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti nonché di soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione, traevano in arresto 2 persone per il reato detenzione ai …









