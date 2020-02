Trapani pronto ad ospitare il Cittadella, le ultime

Nella ventiduesima giornata di Serie B 2019/2020 il Trapani di mister Fabrizio Castori ospiterà al “Provinciale” il Cittadella di Roberto Venturato. I granata, penultimi della classe con diciannove punti, arrivano dalla vittoria casalinga contro l’Ascoli e dal pareggio amaro di Venezia rimediato nella scorsa giornata, e oggi proveranno certamente a tornare alla vittoria per portarsi a casa tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Il Cittadella invece, nono in classifica a quota trenta punti, è reduce dal pareggio contro lo Spezia e dalla sconfitta maturata in casa contro la capolista Benevento nello scorso turno, e quest’oggi tenteranno sicuramente di conquistare punti pesanti in chiave play-off.

Probabili formazioni

Il tecnico granata Fabrizio Castori probabilmente schiererà i suoi uomini in campo secondo il consueto 3-5-2, che vede: Carnesecchi in porta; in difesa linea a tre composta da Fornasier, Strandberg, Scognamillo; a centrocampo Grillo torner& …









