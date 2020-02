Trapani, controlli in tutta la città: due arresti e una denuncia dei Carabinieri

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, a conclusione di specifico servizio straordinario di controllo del territorio, con l’ausilio di una unità cinofila del Comando Stazione Carabinieri A.M. di Trapani – Birgi, finalizzato al contrasto e repressione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti nonché di soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione, traevano in arresto 2 persone per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ne denunciavano un altro per guida senza patente.

A finire in manette, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, BONANNO FRANCESCO PAOLO classe 59 e la coniuge CHETTA ANNA MARIA classe 62 in quanto trovati in possesso all’interno della loro abitazione di:

· GR. 63,65 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddiviso in 156 dosi;

