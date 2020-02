Tracollo Trapani al “Provinciale” contro il Cittadella

Sconfitta durissima al “Provinciale” per il Trapani di mister Castori contro il Cittadella di Venturato. Granata che giocano una partita sotto tono, creando pochissimo e senza di fatto riuscire quasi mai ad impensierire gli ospiti che con pochi sforzi vanno a segno per ben tre volte e condannano il Trapani alla sconfitta.

La cronaca

La prima occasione da gol del match è in favore del Trapani al 12′: grandissima azione personale sulla fascia da parte di Biabiany che supera Perticone e la mette in mezzo, sul pallone arriva velocissimo Colpani che calcia con la punta ma trova l’ottima risposta di Paleari a negargli la gioia del gol. Al 19′ ancora granata che si rendono pericolosi: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Colpani, colpo di testa di Strandberg che finisce di poco alto sopra la traversa. Ma al 24′ il Cittadella passa in …









Leggi la notizia completa