[Sulla coscienza di tutti]

Immaginiamo leggendo il titolo, ognuno si senta chiamato in causa e interrogandosi si chieda: cosa avrei potuto fare per evitare questo turpe assassinio ?

Avremmo potuto fare molto, senza dubbio !

Sì cari concittadini, dobbiamo fare ammenda e sentirci almeno per una volta e tutti insieme, senza distinzione ideologica, di cultura, di etnia, moralmente un po’ responsabili per questo assurdo omicidio che ha visto una povera donna essere stata brutalmente assassinata da un marito violento e che ci coglie certamente dispiaciuti, affranti , e probabilmente anche consapevoli che quando calerà il sipario su questa triste vicenda si tornerà a vivere nell’ assoluta indifferenza,” luogo” abituale in cui passiamo parte del nostro tempo .

Non ci esime da responsabilità nemmeno il fatto che molti di noi non conoscevano i protagonisti di questa terribile storia, ne il fatto che nella nostra città episodi del genere non si …









