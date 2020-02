Sp 20, scontro istituzionale tra consigli comunali e l’ex Provincia

Scontro istituzionale tra alcuni consigli comunali del Trapanese e il Commissario del Libero consorzio, l’ex Provincia.

Mercoledì, infatti, è stato convocato un consiglio comunale straordinario “aperto” ad Erice, voluto, oltre che dal consiglio ericino, anche da quello di Trapani, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo per parlare della situazione della strada provinciale 20 Pizzolungo-San Vito. Una strada che costeggia il mare e che soprattutto in inverno, con le frequenti mareggiate, diventa praticamente impraticabile e molto pericolosa, come testimoniano i tanti incidenti che si sono verificati.

Ebbene, al consiglio comunale era stato inviato il commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Raimondo Cerami, ente a cui compete l’arteria. Ma al consiglio comunale Cerami non è andato.

In una nota congiunta i presidenti dei consigli comunali hanno definito la sua mancata presenza “inopportuna essendo l’unico responsabile di quel tratto di strada”. Inoltre hanno definito

"irrispettosa









