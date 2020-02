Serie B, il Trapani ospita il Cittadella. Tra i convocati anche l’ultimo arrivato Piszczek

Dopo aver chiuso il mercato invernale con l’ultimo colpo in attacco (Piszczek, attaccante in prestito dal Cracovia) e con due movimenti anche in uscita (risoluzione consensuale con l’attaccante Ferretti e rientro al Genoa dal prestito del difensore Candela), il Trapani si appresta ad ospitare il Cittadella, questo pomeriggio alle 15, nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie B.

Situazione Trapani Calcio

I granata nel 2020 hanno totalizzato quattro punti su sei nelle ultime due giornate, e davanti al pubblico di casa, con la rosa puntellata dai nuovi acquisti, vorranno conquistare altri tre punti per guadagnare qualche posto in classifica e avvicinarsi alla salvezza (soprattutto dopo la sconfitta della Cremonese ieri sera).

Mister Castori nella conferenza stampa pre-match ha messo in allerta i suoi ragazzi sulla difficoltà ma allo stesso tempo sull’importanza della gara: “Il Cittadella è la squadra più difficile da affrontare in questo campionato, ricalca …









Leggi la notizia completa