Selinunte, passeggiata archeologica verso Manuzza

Domenica 2 febbraio, nuovo appuntamento con le iniziative del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria. Avrà inizio alle ore 9:00 dalla biglietteria dell’Area Monumentale di Selinunte, la passeggiata archeologica organizzata in collaborazione con il Gruppo Archeologico di Selinunte. Una iniziativa che diventa viaggio, scoperta e conoscenza.

E’ stata scelta la data di domenica poiché l’ingresso nei musei e nei siti archeologici statali sarà gratuito in concomitanza con l’iniziativa del MiBACT #domenicalmuseo, introdotta dal Ministro Dario Franceschini, che prevede la gratuità di tutti i luoghi della cultura statali nella prima domenica di ogni mese.

Domani il cammino sarà verso l’Altopiano di Manuzza per conoscere i luoghi della mostra “VIVERE L’AGORA” in esposizione presso Baglio Florio in uno spazio completamente rinnovato dall’architetto Bernardo Agrò (Direttore del Parco dallo scorso mese …









