Scrive Fiammetta Calcara, sull’arresto per estorsione del padre Vincenzo

Buongiorno , sono Fiammetta Calcara, la figlia di Vincenzo Calcara.

Innanzitutto informo il Vostro Giornale che mio padre Vincenzo Calcara e mio cognato Santo Cangialosi non si trovano nel Carcere di Marassi di Genova ma sono a casa già dal 28 gennaio 2020.

Tengo a specificare che mio padre Vincenzo Calcara e mio cognato Santo Cangialosi non avevano alcuna intenzione di fare estorsione presso il noto ristorante di Genova.

Sì è trattato di un malinteso che si sta civilmente risolvendo tramite avvocati. Detto questo , tengo a sottolineare che questa vicenda non ha nulla a che vedere con la collaborazione che mio padre ha sempre fatto e continua a fare con la giustizia.

Mio padre lotta per la Verità e la Giustizia da 25 anni e continuerà a lottare….

Ester Fiammetta Calcara









