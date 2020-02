Sanremo: Biagio Antonacci super ospite per la serata finale

Sarà Biagio Antonacci il super ospite della serata finale del 70° Festival di Sanremo.

Produttore, musicista, autore e performer, Biagio torna attesissimo, sabato 8 febbraio, sul palco dell’Ariston con un medley dei suoi successi e l’interpretazione di “Ti saprò aspettare”. Il brano è l’ultimo estratto dal nuovo album dell’artista, quindicesimo lavoro di studio, dal titolo “Chiaramente visibili dallo spazio”.

TIZIANO FERRO. Tiziano Ferro ha scelto di devolvere in beneficenza il compenso frutto della sua partecipazione alla 70ª edizione del Festival di Sanremo (si era parlato di 250.000 euro ma la cifra sarebbe leggermente più bassa), dove sarà ospite per tutte le cinque serate. E cinque sono anche le associazioni destinatarie della donazione, tutte con sede a Latina: Avis (della quale il cantautore è ambasciatore da quasi vent’anni); Lilt (la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, alla quale già nel luglio scorso sono stati …









