Salute pubblica, Grillo Morassutti: Il grano canadese è sbarcato, ma la Regione effettua inutili controlli

“La nave carica di grano canadese che si attendeva nei giorni scorsi al porto di Catania è attraccata e, purtroppo, ha già scaricato il suo carico- dichiara Salvatore Grillo Morassutti, di Siciliani verso la Costituente- Leggo con sorpresa la dichiarazione dell’assessore regionale all’agricoltura che annuncia il prelievo di campioni da analizzare da parte degli ispettori fitosanitari.

Peccato che, per quando le analisi saranno state completate, tale grano, che potrebbe contenere glifosato, sarà giunto a destinazione.

Torno ad invitare l’assessore a rendere noti gli acquirenti- conclude Grillo Morassutti- in maniera da non confondere il dubbio grano giunto a Catania con il sano grano dei nostri produttori”.









