Rete fognaria di Marsala, ancora lavori. Strade chiuse al traffico

Ancora modifiche al traffico in alcune delle principali strade di Marsala.

Con provvedimento del Comando della Polizia Municipale, su richiesta della Direzione tecnica che sovrintende ai lavori per la realizzazione della rete fognante periferica, sono state disposte variazioni alla circolazione veicolare e pedonale nelle vie N. Colajanni, Trapani, Favara, Regione Siciliana, Catalfo, Mazara e in via Vita (area artigianale). I divieti di transito e sosta nel corso degli interventi – decorrenti da ieri e fino al prossimo 31 Marzo – saranno regolati dall’Impresa esecutrice dei lavori, collocando l’apposita segnaletica, nonché utilizzando proprio personale e impianti semaforici mobili. Interessato ai lavori – fino al 22 Febbraio – anche un tratto della via Tunisi, con analoga regolazione del flusso veicolare.









Leggi la notizia completa