Mafia, Spatuzza si autoaccusa dell’omicidio di un parente di Totuccio Contorno

“Colpevole” di essere parente di Totuccio Contorno, un pentito di Cosa nostra. Così Giuseppe Mandalà divenne bersaglio dei vertici della cupola che decisero di farlo fuori. Ad ucciderlo fu Gaspare Spatuzza che si è autoaccusato del delitto. Era il 1991 quando Spatuzza, che uccise don Pino Puglisi, uccise fece fuori Mandalà Spatuzza. Al processo per quell’omicidio, il pubblico ministero Dario Scaletta ha chiesto per Spatuzza una condanna a cinque anni e due mesi in continuazione con le attenuanti previste per i collaboratori.

I mafiosi erano accecati dall’odio verso Contorno che in gran segreto, quando era già sotto programma di protezione, tornò a Palermo per vendicarsi dello sterminio corleonese.

“Nel 91 avvenne l’omicidio di Mandalà Giuseppe – ha messo a verbale Spatuzza – per il quale utilizzammo come base logistica la casa di mia zia dove macinammo l’esplosivo nell’aprile del 1992. Fissammo l’appuntamento nell’abitazione, …









