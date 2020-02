La Belice Sport ai preliminari del torneo internazionale giovanile Youth Cup

La Football Club Belice Sport Partanna si conferma come una delle più interessanti realtà calcistiche del settore giovanile della provincia di Trapani. A riprova di questo la società belicina è stata invitata a partecipare oggi e domani a Marsala, ai preliminari di qualificazione del prestigioso torneo internazionale giovanile UNIVERSAL YOUTH CUP. Giunto alla sua decima edizione, lo UNIVERSAL CUP, organizzato da Players & Events, rappresenta uno dei più importanti tornei giovanili a livello europeo, per la categoria under 11 (2009). Il torneo conta 64 squadre partecipanti con la presenza di più di 1200 atleti. Tra le 64 squadre vanno annoverare le TOP TEAM: Juventus, Milan, Inter, Atalanta, Roma, Ajax, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Paris Saint Germain, Atletico Madrid e Barcellona.

La fase finale di questo torneo è preceduto da numerosi tornei di Preview (preliminari) che si svolgono in giro per l'Italia e all'estero. Quest'









