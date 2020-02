Giornata per la vita, nel 2019 al Cav di Mazara del Vallo assistite 37 mamme

Sono state 37 le mamme assistite nel 2019 presso il Cav (Centro d’aiuto alla vita) di Mazara del Vallo. I bambini nati, invece, 34.

Questo il bilancio del Centro alla vigilia della 42ma Giornata per la vita che si celebrerà domani in tutta Italia. Il Cav di Mazara del Vallo è nato nel 1983 con Narduzza Gallo e oggi viene sostenuto, oltre che da donazioni, anche dalla Diocesi, coi fondi 8×1000. «Nel corso della nostra attività – spiega la volontaria Rita Gianformaggio – abbiamo aiutato centinaia di mamme a portare avanti gravidanze inattese.

Al nostro sportello di ascolto, aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12, spesso vengono donne italiane e non, tentate di cedere all’aborto per diversi motivi: per pregiudizi sociali, per numero elevato di figli, per giovane età e, purtroppo, sempre di più per motivi economici. Noi volontari siamo lì …









