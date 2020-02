Erice, da lunedì il rifacimento stradale di un tratto della via Marconi

Da lunedì 3 febbraio inizieranno i lavori relativi al secondo stralcio degli interventi di rifacimento del manto stradale della via Marconi nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Villa Rosina e la rotonda di Milo.

Si tratta del proseguimento degli interventi già eseguiti nello scorso autunno nell’ambito del c.d. “Piano strade” che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori riguarderanno l’intera carreggiata e verranno realizzati dal Comune di Erice per la parte ricadente nel suo territorio e dal Comune di Trapani che provvederà per la parte di propria competenza.

Ci scusiamo per il disagio – ha dichiarato la Sindaca Daniela Toscano – ma sono certa che una volt1a ultimato, la realizzazione di tale intervento servirà oltre che per rendere più sicure le nostre strade, anche come biglietto di ingresso per i tanti …









