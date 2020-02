Domani il presidente provinciale della FIGC, Bruno Lombardo, ospite di On the Road

Domani mattina a partire dalle 09.00 torna “On The Road” la trasmissione che vi racconta i protagonisti della vita sociale castelvetranese.Sul nostro sito e sui nostri canali social, potrete vedere l’intervista realizzata da Alessandro Quarrato con Bruno Lombardo, responsabile provinciale della FIGC federazione italiana giuoco calcio, ed in passato dirigente e presidente della gloriosa Folgore

Con lui si parlerà dell’importante incarico che riveste da più di un anno , ma si parlerà anche di sport, di valori, di settori giovanili e di storia del calcio in provincia ricordando anche alcune figure importanti del movimento calcistico come il padre Franco Lombardo, Sergio Bertoglio, Salvatore Bua e tanti altri









