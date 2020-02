Diocesi di Mazara: concorso di composizione musicale e rassegna delle corali

Pubblicati ieri 31 gennaio 2020 sul sito della diocesi di Mazara del Vallo, due bandi promossi dall’ufficio liturgico diocesano riguardanti una delle arti più raffinate e caratteristica della chiesa, ovvero la musica.

I due bandi riguardano uno la composizione musicale mentre l’altro una rassegna delle corali.

Nello specifico, la Diocesi di Mazara del Vallo bandisce il 1° concorso, su testo proposto e vincolante, di composizione di musica liturgica per schola cantorum e per l’assemblea. Lo scopo dell’iniziativa è la promozione, la creazione e la diffusione di nuovi canti per la liturgia. Al concorso possono partecipare musicisti delle diocesi di Mazara del Vallo e Trapani, senza limiti d’età. L’elaborato risultato vincitore, con previa comunicazione, sarà premiato il 18 aprile 2020.

Di seguito il regolamento del concorso: https://www.diocesimazara.eu/wp-content/uploads/2019-12-09-Regolamento-composizione-musica-Definitivo.pdf

Scadenza bando: 29 febbraio 2020

…









Leggi la notizia completa