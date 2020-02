Coronavirus, lunedì il ritorno degli italiani e subito la quarantena

Mentre in Italia il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per la questione coronavirus, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato dalla Farnesina che arriverà lunedì in Italia un volo militare con una ottantina di italiani provenienti da Wuhan, la città cinese focolaio del virus.A ritornare dalla Cina anche le tre ragazze siciliane che si trovano lì per ultimare e perfezionare i loro studi in lingua inglese e cinese. Chiara Cravotta di Castellammare del Golfo, Dalila Adragna di Alcamo e Laura Turdo di Castelvetrano, tutte e tre provenienti dalla provincia di Trapani. Al loro arrivo all’aeroporto di Pratica di Mare (Roma), gli italiani saranno sottoposti ad “un regime sanitario in un luogo dedicato”, ha precisato il ministro dopo una teleconferenza con l’ambasciatore italiano in Cina, nel corso di una …









