La società di trasporti “Autoservizi Salemi srl” dal 13 febbraio dirà addio al trasporto pubblico urbano e a quello scolastico. La comunicazione è pervenuta alla società marsalese da parte del Comune che, nel frattempo, si sta organizzando per assegnare il servizio a nuova ditta.

“Autoservizi Salemi srl”, invece, continuerà a garantire le corse autorizzate dalla Regione, anche se ha annunciato una riduzione per i collegamenti con le borgate di Marinella di Selinunte e Triscina. Quelle garantite rimarranno: Castelvetrano-Triscina, ore 6,50 e 14,20; Triscina-Castelvetrano, ore 7,20 e 15,30; Castelvetrano-Marinella di Selinunte: ore 6,50, 7,50, 13,15, 14,30 e 16,15; Marinella di Selinunte-Castelvetrano: ore 7,20, 8,30, 14, 15,20 e 16,50. Le corse per le due frazioni, durante il periodo estivo, saranno potenziate.

L'articolo Comune di Castelvetrano toglie il servizio urbano e scolastico ad "Autoservizi Salemi" sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









