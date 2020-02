Claudio Fava: “Perché la Regione non si costituisce parte civile contro Ruggirello?”

“Perché nel processo “Scrigno” che vede fra gli imputati l’ex deputato Paolo Ruggirello la Regione non si è costituita come Parte Civile?”

E’ questa la richiesta di chiarimenti che Claudio Fava ha formulato al Presidente della Regione con una interrogazione urgente depositata all’ARS.

Il 15 gennaio, nel corso dell’udienza preliminare del processo scaturito dall’indagine di marzo del 2019, sono state valutate le richieste di costituzione di numerosi comuni della provincia di Trapani e con decisione del Gup del Tribunale di Palermo, giudice Filippo Serio, sono state ammesse come Parti Civili tutti i 15, tra Enti Locali e associazioni, che hanno presentato richiesta; fra questi non figura la Regione che, stando agli atti del processo, non sembra abbia formulato alcuna domanda per essere riconosciuta Parte Civile.”

Ciò, nonostante “dagli atti depositati in sede di indagine, si ipotizzi per l’ex deputato Ruggirello un ruolo primario nella tutela degli interessi criminali …









Leggi la notizia completa