Antonio Rubino: “Per rinnovare il PD bisogna scardinare vecchi feudi e soliti feudatari”

Antonio Rubino, lei è rimasto dentro al Partito Democratico. Non ha seguito i renziani e ha deciso di proseguire il cammino dei dem, a tesseramento chiuso da dove si riparte? Lei dirà: dai congressi. Ma la politica ha bisogno di altro…

Occorre aprire il Pd ai pezzi di società civile che si stanno ribellando al populismo salviniano e che quotidianamente lavorano, anche in questo territorio, con umiltà e passione. Per fare questo occorre coraggio, visione e rinnovamento della classe dirigente. Non lo dico per fare polemica ma lei si immagina se durante una manifestazione delle “sardine” prendesse la parola qualche c.d. big del Pd trapanese? Arriverebbero pomodori, altro che apertura

I numeri del tesseramento siciliano sono di gran lunga inferiori rispetto ai precedenti, il commissario Losacco è soddisfatto ma ha parlato di tesseramento gonfiato in passato, non è un atto di accusa …









