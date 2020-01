Un fatto di violenza si è registrato questa sera in Viale Roma a Castelvetrano. Tre giovani (due uomini ed una donna) sono stati aggrediti mentre si trovavano nei pressi del Parco delle Rimembranze. Hanno riferito agli agenti di Polizia di essere stati colpiti da due persone che impugnavano dei bastoni di legno.

Uno dei feriti, con il volto pieno di sangue per le percosse, è riuscito ad attirare l’attenzione dei clienti di una pizzeria che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Quando sono intervenuti sul posto Polizia e Carabinieri, gli autori dell’aggressione si erano già dileguati. Per medicare i giovani sono intervenute due ambulanze che dopo i primi soccorsi, hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

L’articolo Violenta aggressione a Castelvetrano, tre ragazzi al P.S. sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // …









Leggi la notizia completa