Trapani, è morto Rosario Stabile, “U Zu Saro” di Salinagrande

Salinagrande in lutto per la scomparsa di Rosario Stabile – per tutti u zu Saro – il Mister della piccola frazione, alle porte di Trapani, punto di riferimento per giovani e giovanissimi che rincorrendo un pallone, emulavano le gesta delle icone calcistiche di quei tempi: Platini, Maradona, Rossi. Aveva 84 anni, stroncato da una grave malattia ai polmoni.

Fu lui, assieme al fratello Alberto, a regalare, più di trent’anni fa, un sogno ai “suoi” ragazzini. Fondò la Juve-Salinagrande, facendo arrivare da Torino le magliette bianconere originali.

In quella squadra ha giocato Alberto Amoroso, ex calciatore del Trapani, oggi responsabile della prima squadra del Chiaramonte Gulfi (Ragusa) che milita in Prima categoria. Era lui la stella delle piccole zebre di Salinagrande. Quel ragazzino esile, dalla faccia pulita e con i piedi d’oro, con il pallone aveva un feeling particolare. In campo, con le …









