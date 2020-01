Trapani Calcio, Castori: “Massimo rispetto per il Cittadella ma a noi servono punti”

Alla vigilia di Trapani-Cittadella, questa mattina, in conferenza stampa, il tecnico granata Fabrizio Castori ha dichiarato:

“Cittadella? È la squadra più difficile da affrontare. Ricalca il mio modo di pensare il calcio, squadra provinciale che fa grandi risultati con giocatori che non sono affermati. Programmazione e organizzazione con concetti ben definiti. Giocano un calcio veloce e aggressivo, con massima intensità dal primo all’ultimo minuto. Dobbiamo copiare da loro, da queste realtà c’è molto da prendere spunto. Non è stata una settimana ottimale dal punto di vista della concentrazione, visto il calciomercato, ma vale per il Trapani così come per le altre società. Da stasera bisogna puntare e pensare solo alla partita di domani. Pirrello è in buona condizione, nelle ultime partite con l’Empoli ha giocato. Il centravanti polacco invece non è ancora utilizzabile. Massimo rispetto per il Cittadella …









Leggi la notizia completa