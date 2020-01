Tragedia della strada a Marsala. E’ morto Tommaso Patti, aveva 12 anni

Nuova tragedia della strada a Marsala. Una terribile notizia giunge in serata in città dall’ospedale di Messina.

Un ragazzino di 12 anni, Tommaso Patti, è morto questa mattina a seguito delle lesioni riportate nell’incidente tra una moto e un’auto, in cui era rimasto coinvolto qualche giorno fa.

Sull’incidente, al momento, non si conoscono i dettagli né la dinamica. Tommaso, che viveva nel quartiere Sappusi, purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto in mattinata nella struttura ospedaliera peloritana dove era stato ricoverato.









