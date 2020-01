Serie B, il Trapani rinforza la difesa con con Kastrati e Pirrello, Silva va al Bisceglie

La sessione di calciomercato invernale è ormai vicina alla chiusura, alle 20 di questa sera si chiuderanno i battenti, e proprio per questo sono ore caldissime e frenetiche per piazzare gli ultimi colpi in vista della seconda parte di stagione.

Il Trapani continua ad essere una delle società più attive sul mercato, complice anche la situazione di classifica attuale, e così la società granata sta cercando di rendere meno tortuosa la strada verso la salvezza con innesti di valore e qualche cessione per equilibrare sia la rosa che le casse societarie. Gli ultimi colpi portano i nomi di Elhan Kastrati (portiere proveniente dal Pescara) e Roberto Pirrello (difensore proveniente dall’Empoli). In uscita invece, da segnalare la cessione del difensore Joao Silva al Bisceglie. A seguire i comunicati ufficiali.

Il portiere Elhan Kastrati è un nuovo calciatore del Trapani

Arriva a titolo definitivo, proveniente dal Pescara e …









Leggi la notizia completa