Sanremo 2020: date, cantanti, canzoni, ospiti e tutto quello che c’è da sapere

Dal 4 all’8 febbraio il Teatro Ariston ospita la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Al timone Amadeus

Il sipario del Teatro Ariston si riapre sul Festival di Sanremo, arrivato alla sua 70esima edizione. Dopo due anni firmati Claudio Baglioni, la direzione artistica passa nelle mani di Amadeus che ha promesso un grande spettacolo. Cinque serate evento, in onda su Rai1, per festeggiare questo importante traguardo per la kermesse. “Sarà il Sanremo di tutti” ha fatto sapere, assicurando di dare spazio a ogni genere musicale, come aveva già iniziato a fare il suo predecessore, senza alcun tipo di pregiudizio. Tante le novità, a partire dalla reintroduzione delle Nuove Proposte in una gara a parte, e sorprese da scoprire ogni sera.

Sanremo 2020 – Date

Sanremo 2020 – Serate

Sanremo 2020 – Le 10 donne

Sanremo 2020 – Cantanti

Sanremo 2020 – Canzoni

Sanremo 2020 & …









Leggi la notizia completa