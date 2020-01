Rifiuti in Sicilia, il capo della Dia Governale: “La situazione prima o poi esploderà”

Una situazione che prima o poi, esploderà, quella dei rifiuti in Sicilia. “In Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori e in Sicilia invece zero”, così il direttore della Dia, il palermitano Giuseppe Governale, a “Uno Mattina” lo scorso 21 gennaio. Il capo della Direzione investigativa antimafia spiega chiaramente quale sia la causa principale dell’emergenza continua che regna sull’Isola.

Governale, ricorda che la questione rifiuti in Sicilia è questione annosa, “già nel 1979 Sciascia diceva: Palermo ha l’immondizia alle ginocchia e la mafia alla gola. Ora – spiega il capo della Direzione antimafia – probabilmente Palermo non ha più la mafia alla gola, ma ha l’immondizia alle ginocchia”. Nella Relazione della Dia, presentata alla Camera dei deputati, è stato inserito proprio un focus su “Mafia e rifiuti”: “L’ho fatto realizzare per rendere evidente una …









Leggi la notizia completa