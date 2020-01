Orgoglio Castelvetranese: “In Rianimazione posto per pazienti a rischio infettivo”

Il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano è dotato anche della stanza d’isolamento e pressione negativa, ma solo ed esclusivamente a uso delle persone intubate. Il reparto del nosocomio castelvetranese è l’unico, nelle province di Agrigento e Trapani, ad avere un posto letto riservato ai casi ad altissimo rischio trasmissione infettiva. L’accesso – come già chiarito – è, però, consentito solamente a chi è intubato e in condizione di prognosi riservata e non, certamente, a chi ha contratto un virus ma è autonomo negli atti della vita quotidiana.

In questo momento critico per la questione del Coronavirus (sono due, al momento, i casi accertamenti in Italia) e per il futuro ridimensionamento dell'ospedale di Castelvetrano (così come prevede il decreto dell'assessore Ruggero Razza), il comitato "Orgoglio castelvetranese" ha ribadito









