Mazara, il 2 febbraio visita alle zone umide organizzata dal Wwf Sicilia Area Mediterranea

Il WWF O.A. Sicilia Area Mediterranea Sede di Mazara del Vallo organizza, Domenica 02 Febbraio 2020, in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, un percorso didattico formativoper soci e non,finalizzato a conoscere e tutelare le Zone Umide di Importanza Internazionale del nostro territorio.

La passeggiata naturalistica, che avrà come tema “La biodiversità delle zone umide”,riguarderà il Sito “Ramsar” Margi Milo, Margi Nespolillae Margi Spanò, in territorio del Comune di Petrosino. Inizio attività a partire dalle ore 9,30 con raduno presso il Bar Grand’Italia in Via Bessarione 112, Mazara del Vallo.

La Convenzione sulle Zone Umide (Firmata a Ramsar, Iran, nel 1971), denominata “Convenzione di Ramsar”, è un trattato intergovernativo che fornisce il quadro per l’azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione e l’uso razionale delle zone umide e delle loro risorse.

