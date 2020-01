Mazara. Borse di studio scuole superiori 2019/2020

Prorogato al 7 febbraio il termine di presentazione delle domande. Vanno presentate direttamente nelle scuole. Limite Isee di euro 10.632,94

colored books isolated on glossy white #5Il Servizio comunale Pubblica Istruzione rende noto che con circolare n. 2419/2020 l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha prorogato al 7 febbraio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (istituti superiori) statali o paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore Isee pari o inferiore a 10.632,94 euro.

Le domande, su apposito modello, dovranno essere presentate entro e non oltre il 7 febbraio 2020 direttamente presso la segreteria della scuola frequentata.









