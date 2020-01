Marsala, presentato il nuovo autobus elettrico. Già in funzione gratuitamente

A Marsala dopo tre anni di attesa per il completamento del bando pubblico del Ministero dell’Ambiente, è in funzione da stamattina il primo autobus elettrico. Il sindaco di Marsala Alberto di Girolamo, assieme all’intera giunta, ha presentato il nuovo mezzo che da tempo si attendeva.

Con l’autobus elettrico sono entrati in funzione altri due nuovi autobus, a gasolio, euro 6, che sostituiranno due mezzi vecchi e non più in linea con le normative europee antinquinamento. Oltre a questo il Comune attende altri diciotto autobus euro 6 e di questi ne arriveranno altri nove entro il mese di marzo. Mentre per quanto riguarda quelli elettrici se ne attendono altri tre.

Un mezzo nuovo, prodotto dalla BYD, un costruttore cinese che da tempo realizza oltre che autobus anche autovetture elettriche, dotato di uno speciale scivolo per le carrozzine, per facilitare l'ingresso ai disabili o …









